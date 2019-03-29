Бобровский: Панарин нанёс шикарный бросок, Прайс ничего не мог сделать

Голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский прокомментировал гол нападающего Артемия Панарина в ворота «Монреаль Канадиенс». Игра закончилась со счётом 6:2 в пользу «мундиров», а Панарин забросил 27-ю шайбу в сезоне.



«Это довольно сложный эпизод для вратаря. Дюшейн выдал замечательный пас с бэкхенда, а голкиперу в такой ситуации очень тяжело переместиться с одного края на другой. Конечно, Панарин нанёс шикарный бросок, так что я думаю, что это был отличный гол. Считаю, что в такой ситуации Прайс не мог ничего сделать. Если бы он отразил бросок, это был бы один из лучших сейвов в истории», — приводит слова Бобровского официальный сайт «Коламбуса».

Прайс — лучший вратарь по версии NHLPA, Василевский — 3-й, Бобровский — 5-й

Посмотреть видео гола Панарина можно на официальном сайте НХЛ.