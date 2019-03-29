Бриндамор — о матче с «Вашингтоном»: болезненное поражение, ребята раздавлены

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор поделился мнением о домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Вашингтон Кэпиталз» (2:3). В составе «Вашингтона» отличились Бретт Конноли, Якуб Врана и Ник Дауд. У «Каролины» заброшенные шайбы на счету Нино Нидеррайтера и Уоррена Фёгеле.



«Очень болезненное, тяжёлое поражение. Ребята раздавлены, они знают, каковы ставки. Игроки отдали все силы. Но завтра мы перегруппируемся и вернёмся в дело. Если будем играть так же и дальше, то всё будет хорошо», — цитирует Бриндамора официальный сайт НХЛ.



«Каролина» занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 91 очко. «Ураганы» опережают на одно очко «Коламбус Блю Джекетс» и «Монреаль Канадиенс», при этом канадский клуб провёл на одну игру больше.

Бриндамор: все умения Свечникова начинают выходить наружу