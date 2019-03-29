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Бриндамор — о матче с «Вашингтоном»: болезненное поражение, ребята раздавлены

Бриндамор — о матче с «Вашингтоном»: болезненное поражение, ребята раздавлены
Хоккей / НХЛ

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор поделился мнением о домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Вашингтон Кэпиталз» (2:3). В составе «Вашингтона» отличились Бретт Конноли, Якуб Врана и Ник Дауд. У «Каролины» заброшенные шайбы на счету Нино Нидеррайтера и Уоррена Фёгеле.

«Очень болезненное, тяжёлое поражение. Ребята раздавлены, они знают, каковы ставки. Игроки отдали все силы. Но завтра мы перегруппируемся и вернёмся в дело. Если будем играть так же и дальше, то всё будет хорошо», — цитирует Бриндамора официальный сайт НХЛ.

«Каролина» занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 91 очко. «Ураганы» опережают на одно очко «Коламбус Блю Джекетс» и «Монреаль Канадиенс», при этом канадский клуб провёл на одну игру больше.

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