Дадонов обновил личный рекорд результативности, забив «Бостону»

Российский нападающий клуба НХЛ «Флорида Пантерз» Евгений Дадонов отметился заброшенной шайбой в первом периоде встречи с «Бостон Брюинз». Для форварда эта шайба стала 27-й в сезоне, теперь в активе Дадонова 67 (27+40) очков, он обновил свой личный рекорд. Снайперский рекорд Дадонова — 28 голов, которые он забил в прошлом чемпионате.

Посмотреть видео можно также в официальном «твиттере» клуба.



Всего за карьеру Дадонов провёл 207 матчей в Национальной хоккейной лиге, отметившись 65 голами и 87 результативными передачами. В предыдущем сезоне россиянин набрал 65 (28+37) очков, а за три сезона в период с 2009 по 2012 год отметился всего 20 очками.



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