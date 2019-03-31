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4 передачи Панарина помогли «Коламбусу» обыграть «Нэшвилл» в гостях

4 передачи Панарина помогли «Коламбусу» обыграть «Нэшвилл» в гостях
Хоккей / НХЛ

«Коламбус Блю Джекетс» победил «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Бриджстоун-Арена» в Нэшвилле и закончилась со счётом 5:2 (3:1, 2:1, 0:0) в пользу гостей. Для «Блю Джекетс» эта победа стала четвёртой кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Самым результативным игроком встречи стал нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин. Россиянин провёл на льду 19 минут 42 секунды, набрал 4 (0+4) очка и окончил матч с показателем полезности «+4». Голкипер гостей Сергей Бобровский отразил 23 броска из 25.

Дублем в составе победителей отметился форвард Кэм Аткинсон. В активе Мэтта Дюшейна две результативные передачи. В составе «Нэшвилла» отличились Виктор Арвидссон и Филип Форсберг.

НХЛ - регулярный чемпионат
31 марта 2019, воскресенье. 03:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
2 : 5
1:3, 1:2, 0:0
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 – Аткинсон (Панарин, Дюшейн) – 00:50 (5x5), 1:1 – Арвидссон – 08:50 (4x5), 1:2 – Савар (Панарин, Нутиваара) – 15:58 (5x5), 1:3 – Бьёркстранд (Панарин) – 19:57 (5x5), 2:3 – Форсберг (Суббэн) – 32:14 (5x5), 2:4 – Дженнер (Кукан) – 33:28 (5x5), 2:5 – Аткинсон (Дюшейн, Панарин) – 35:46 (5x5)
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