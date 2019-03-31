4 передачи Панарина помогли «Коламбусу» обыграть «Нэшвилл» в гостях

«Коламбус Блю Джекетс» победил «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Бриджстоун-Арена» в Нэшвилле и закончилась со счётом 5:2 (3:1, 2:1, 0:0) в пользу гостей. Для «Блю Джекетс» эта победа стала четвёртой кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Самым результативным игроком встречи стал нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин. Россиянин провёл на льду 19 минут 42 секунды, набрал 4 (0+4) очка и окончил матч с показателем полезности «+4». Голкипер гостей Сергей Бобровский отразил 23 броска из 25.

Дублем в составе победителей отметился форвард Кэм Аткинсон. В активе Мэтта Дюшейна две результативные передачи. В составе «Нэшвилла» отличились Виктор Арвидссон и Филип Форсберг.