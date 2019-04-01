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Сидоренко — о сборной Беларуси на ЧМ-2019: по Стасю и Шинкевичу есть вопросы

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Сидоренко — о сборной Беларуси на ЧМ-2019: по Стасю и Шинкевичу есть вопросы
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Главный тренер сборной Беларуси Андрей Сидоренко поделился мнением о кадровых проблемах команды.

«Воробей долечивает травмированное колено, проходит двухнедельный курс, после чего присоединится к команде. Отслеживаем наших игроков из ВХЛ, но „Сарыарка“ Желнеровского ведёт в серии плей-офф, придётся ещё подождать.

Бэйлен прибудет 11 апреля, а вот Плэтт — ближе к 20-м числам. Он тоже долечивает травму, была операция на пальце.

Перспективы возвращения в сборную Стасенко, Шинкевича, Стася? На Стасенко рассчитывать сейчас не приходится — у Николая прооперировано колено. Что до других упомянутых, то я с ними постоянно на связи, но есть некоторые вопросы. Надо подождать», — приводит слова тренера официальный сайт ФХРБ.

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