Сидоренко — о сборной Беларуси на ЧМ-2019: по Стасю и Шинкевичу есть вопросы

Главный тренер сборной Беларуси Андрей Сидоренко поделился мнением о кадровых проблемах команды.
«Воробей долечивает травмированное колено, проходит двухнедельный курс, после чего присоединится к команде. Отслеживаем наших игроков из ВХЛ, но „Сарыарка“ Желнеровского ведёт в серии плей-офф, придётся ещё подождать.
Бэйлен прибудет 11 апреля, а вот Плэтт — ближе к 20-м числам. Он тоже долечивает травму, была операция на пальце.
Перспективы возвращения в сборную Стасенко, Шинкевича, Стася? На Стасенко рассчитывать сейчас не приходится — у Николая прооперировано колено. Что до других упомянутых, то я с ними постоянно на связи, но есть некоторые вопросы. Надо подождать», — приводит слова тренера официальный сайт ФХРБ.
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