Видео решающего гола Николая Прохоркина в овертайме матча с ЦСКА

Петербургский СКА в третьем матче серии плей-офф финала Западной конференции оказался сильнее московского ЦСКА, встреча завершилась в овертайме со счётом 2:1 в пользу хозяев. Общий счёт в противостоянии стал 2-1 в пользу подопечных Игоря Никитина, следующая игра серии также пройдёт в Санкт-Петербурге.



Решающий гол в овертайме забил форвард СКА Николай Прохоркин.

Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



Счёт во встрече был открыт на последней секунде первого периода — форвард ЦСКА Андрей Светлаков перехватил шайбу после ошибки Патрика Херсли и отдал голевой пас на Павла Карнаухова. Коллектив Ильи Воробьёва сравнял счёт на 28-й минуте благодаря точному броску Александра Барабанова. Остаток основного времени прошёл без заброшенных шайб, и встреча перешла в овертайм. В дополнительное время победу СКА принёс бросок Николая Прохоркина.