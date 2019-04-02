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«Детройт» подписал новый контракт с Джеффом Блэшиллом

«Детройт» подписал новый контракт с Джеффом Блэшиллом
Хоккей / НХЛ

Клуб Национальной хоккейной лиги «Детройт Ред Уингз» заключил новый контракт с главным тренером Джеффом Блэшиллом, информирует официальный сайт «красных крыльев». 45-летний специалист поставил подпись под соглашением сроком на два сезона.

Блэшилл работает с «Детройтом» с 2015 года, один раз выведя подопечных в плей-офф Кубка Стэнли. В нынешнем чемпионате «Детройт» потерял шансы на выход в плей-офф и сейчас занимает 14-е место в Восточной конференции.

Ранее Блэшилл работал ассистентом Майка Бэбкока в «Детройте». В активе специалиста есть также работа в Американской хоккейной лиге и победа в Кубке Колдера. Кроме того он руководил национальной сборной США.

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