«Детройт» подписал новый контракт с Джеффом Блэшиллом

Клуб Национальной хоккейной лиги «Детройт Ред Уингз» заключил новый контракт с главным тренером Джеффом Блэшиллом, информирует официальный сайт «красных крыльев». 45-летний специалист поставил подпись под соглашением сроком на два сезона.



Блэшилл работает с «Детройтом» с 2015 года, один раз выведя подопечных в плей-офф Кубка Стэнли. В нынешнем чемпионате «Детройт» потерял шансы на выход в плей-офф и сейчас занимает 14-е место в Восточной конференции.



Ранее Блэшилл работал ассистентом Майка Бэбкока в «Детройте». В активе специалиста есть также работа в Американской хоккейной лиге и победа в Кубке Колдера. Кроме того он руководил национальной сборной США.



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