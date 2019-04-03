Маршан — пятый игрок в нынешнем сезоне НХЛ, набравший 100 очков

«Коламбус Блю Джекетс» принимает «Бостон Брюинз» в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ. По ходу второго периода гости впереди со счётом 5:1.

Бомбардирская гонка НХЛ

Форвард гостей Брэд Маршан отметился заброшенной шайбой и результативной передачей. Благодаря этому канадский нападающий достиг отметки 100 очков в нынешнем сезоне. Брэд стал пятым игроком, кому покорилась эта отметка в регулярке-2018/19.

Это также удалось нападающему «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никите Кучерову, капитану «Эдмонтон Ойлнерз» Коннору Макдэвиду, форварду «Чикаго Блэкхоукс» Патрику Кейну и ещё одному нападающему «нефтяников» Леону Драйзатлю.

Вчера, 2 апреля, стало известно, что Маршан замкнул тройку главных звёзд месяца. Канадец заработал 23 (9+14) очка в 15 матчах.