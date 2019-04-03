Торторелла — о замене Бобровского: я хотел вытащить его оттуда

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Джон Торторелла объяснил замену Сергея Бобровского в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостон Брюинз» (2:6). Российский вратарь завершил матч на 36-й минуте, пропустив четыре шайбы после 23 бросков. Ранее Бобровский был признан первой звездой прошлой недели и второй звездой марта.

«Мы были медленными. «Бостон» был лучше. Первый и третий голы были смешными. Безумные голы, но мы получили то, что заслужили. Я поменял Бобровского не за его игру, счёт был 0:4, я хотел вытащить его оттуда», — сказал Торторелла.

«Коламбус» занимает восьмое место на Востоке только по дополнительным показателям. У «Монреаль Канадиенс» меньше побед в игровое (основное и дополнительное) время матча.

«Коламбус» по дополнительным показателям обходит «Монреаль» в борьбе за плей-офф