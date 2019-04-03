Зуб — о матче с ЦСКА: не важно, как играл СКА. Главное, что мы победили

Защитник СКА Артём Зуб поделился эмоциями после четвёртого матча серии финала Западной конференции КХЛ с ЦСКА (3:1, 2-2 в серии). Пятая игра состоится в Москве 5 апреля.
«Самое главное, что выиграли матч. Не важно, как играли, главное, что победили. Так получилось сегодня, что начало не очень удалось. Хорошо, что вошли в игру и победили.
Примерно все игры похожи одна на другую. Конкретно кардинально ничего не меняется. Все игры ровные, много борьбы. Мы не будем смотреть на то, что отыгрались с 0-2. Самое главное — выходить на каждую игру и побеждать. Там уже видно будет.
Слабая игра связки Григоренко — Капризов? Вам виднее, я не могу так говорить», — передаёт слова Зуба корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Философия отката. ЦСКА уже мог бы раскатать СКА, но не рискует
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