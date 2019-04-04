Педан: обмена просить не буду. Посмотрим, чего хочет руководство «Ак Барса»

Защитник «Ак Барса» Андрей Педан рассказал о взаимоотношениях с тренерским штабом казанской команды.

«Не было ни претензий, ни похвалы. Всё было ровно, нейтрально. Может быть, Билялетдинову не понравилось, как я в плей-офф сыграл, но я до этого месяц не играл из-за травмы. Не было игровой практики, мне надо было войти в игру. Одно дело – тренировки, когда выходишь на матч, всё по-другому. В плей-офф у меня и статистика не очень… Ничего страшного, будем работать.

Здесь всё совсем по-другому. Общение минимизировано по сравнению с Северной Америкой. Мне больше нравится, когда знаешь, чего от тебя хотят. И когда разговаривают. В НХЛ или АХЛ можно спросить по каждой игре – чего не хватает, что хотели бы увидеть.

В «Ак Барсе» игрока могли отправить в ВХЛ на следующий день после игры? Да, бывает и такое. Я постоянно смотрел свои игры и думал, в каких моментах тренеры недовольны мной. Можно сказать, сам разбираешься. Есть общий разбор, но когда спрашиваешь относительно отдельных моментов, нет конкретики.

Обмена просить точно не буду. Своей игрой в регулярном чемпионате я доволен, если бы не травма, то и плей-офф наверняка сложился бы для меня по-другому. Посмотрим, чего хочет руководство клуба", — цитирует Педана «Спорт Бизнес Online».