Плей-офф МХЛ: голы Денисенко и Иванова помогли «Локо» одолеть «Мамонтов Югры»

Ярославский «Локо» на домашней площадке переиграл «Мамонтов Югры» из Ханты-Мансийска в третьем матче полуфинальной серии плей-офф Молодёжной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 3:1. Общий счёт в серии стал 2-1 в пользу подопечных Дмитрия Красоткина.



Счёт во встрече был открыт на 12-й минуте — точный бросок в актив записал нападающий команды хозяев Владислав Рыбаков. На последней секунде первого периода «Локомотив» удвоил разницу в счёте, заброшенной шайбой отметился нападающий Григорий Денисенко. Во втором периоде счёт стал 3:0 в пользу ярославского клуба после гола форварда Георгия Иванова. Окончательный счёт установил защитник «Мамонтов Югры» Макар Ваулин на 51-й минуте встречи.