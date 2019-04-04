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Плей-офф МХЛ: голы Денисенко и Иванова помогли «Локо» одолеть «Мамонтов Югры»

Плей-офф МХЛ: голы Денисенко и Иванова помогли «Локо» одолеть «Мамонтов Югры»
Хоккей / МХЛ

Ярославский «Локо» на домашней площадке переиграл «Мамонтов Югры» из Ханты-Мансийска в третьем матче полуфинальной серии плей-офф Молодёжной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 3:1. Общий счёт в серии стал 2-1 в пользу подопечных Дмитрия Красоткина.

Счёт во встрече был открыт на 12-й минуте — точный бросок в актив записал нападающий команды хозяев Владислав Рыбаков. На последней секунде первого периода «Локомотив» удвоил разницу в счёте, заброшенной шайбой отметился нападающий Григорий Денисенко. Во втором периоде счёт стал 3:0 в пользу ярославского клуба после гола форварда Георгия Иванова. Окончательный счёт установил защитник «Мамонтов Югры» Макар Ваулин на 51-й минуте встречи.

МХЛ - плей-офф. 1/2 финала. 3-й матч
04 апреля 2019, четверг. 19:00 МСК
Локо
Ярославль
3 : 1
2:0, 1:0, 0:1
Мамонты Югры
Ханты-Мансийск
1:0 – Рыбаков (Слепец, Денежкин) – 11:38 (5x5), 2:0 – Денисенко (Зенчиков, Малышев) – 19:59 (5x4), 3:0 – Иванов (Калинин, Коваленко) – 39:26 (5x4), 3:1 – Ваулин (Кожевников) – 50:36 (5x4)
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