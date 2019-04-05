«Сан-Хосе» обыграл «Эдмонтон», несмотря на дубль Драйзайтля

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» дома уступил «Сан-Хосе Шаркс» — 2:3.

Счёт на третьей минуте в меньшинстве при игре в формате «4 на 5» открыл Леон Драйзайтль – второй снайпер чемпионата. Уже к 11-й минуте «акулы» вырвались вперёд, отличились Маркус Сёренсен и Брент Бёрнс. Всё тот же Драйзайтль в начале второго периода восстановил равновесие. Победу гостям на 39-й минуте принёс Густав Нюквист.

«Сан-Хосе» впервые победил за три матча и вернулся на второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 99 очков. В первом раунде плей-офф «акулы» встретятся с «Вегас Голден Найтс», как и год назад.

«Эдмонтон» потерпел пятое поражение кряду. «Нефтяники» — предпоследние с 77 очками.