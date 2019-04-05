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«Сан-Хосе» обыграл «Эдмонтон», несмотря на дубль Драйзайтля

«Сан-Хосе» обыграл «Эдмонтон», несмотря на дубль Драйзайтля
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» дома уступил «Сан-Хосе Шаркс» — 2:3.

Счёт на третьей минуте в меньшинстве при игре в формате «4 на 5» открыл Леон Драйзайтль – второй снайпер чемпионата. Уже к 11-й минуте «акулы» вырвались вперёд, отличились Маркус Сёренсен и Брент Бёрнс. Всё тот же Драйзайтль в начале второго периода восстановил равновесие. Победу гостям на 39-й минуте принёс Густав Нюквист.

«Сан-Хосе» впервые победил за три матча и вернулся на второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 99 очков. В первом раунде плей-офф «акулы» встретятся с «Вегас Голден Найтс», как и год назад.

«Эдмонтон» потерпел пятое поражение кряду. «Нефтяники» — предпоследние с 77 очками.

НХЛ - регулярный чемпионат
05 апреля 2019, пятница. 04:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
2 : 3
1:2, 1:1, 0:0
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 – Драйзайтль – 02:03 (4x5), 1:1 – Сёренсен (Торнтон, Миддлтон) – 08:52 (5x5), 1:2 – Бёрнс (Гертл) – 10:03 (5x5), 2:2 – Драйзайтль (Беннинг, Макдэвид) – 23:22 (5x5), 2:3 – Нюквист (Бёрнс, Гертл) – 38:48 (5x5)
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