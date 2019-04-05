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Джо Торнтон вышел на единоличное восьмое место в НХЛ по результативным передачам

Джо Торнтон вышел на единоличное восьмое место в НХЛ по результативным передачам
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» дома уступил «Сан-Хосе Шаркс» — 2:3.

Легендарный форвард «Шаркс» Джо Торнтон отметился результативной передачей, которая стала для 39-летнего канадца 1064-й в карьере. Теперь он занимает единоличное восьмое место в истории НХЛ по этому показателю. Торнтон превзошёл результат Стива Айзермана.

Рекорд лиги принадлежит Уэйну Гретцки (1963), второе место занимает Рон Фрэнсис (1249), тройку лучших замыкает Марк Мессье (1193). В топ-6 также входят Рэй Бурк (1169), Яромир Ягр (1155) и Пол Коффи (1135). Следующей целью для Джо являются позиции Адама Оутса (1079).

Контракт Джо с зарплатой в $ 5 млн истекает по окончании нынешнего сезона.

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