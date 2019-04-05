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Якупов: СКА теперь нечего терять, нужно идти вперёд и находить моменты

Якупов: СКА теперь нечего терять, нужно идти вперёд и находить моменты
Хоккей / КХЛ

Нападающий СКА Наиль Якупов подвёл итоги матча с ЦСКА (0:3, 2-3 в серии).

«До конца не доигрываем период так, как нужно это делать. В единоборствах где-то выключаемся. Не сказать, что плохо начали матч. Были моменты, но пораньше нужно входить в игру. Бороться за шайбу и выигрывать единоборства.

Понятно, что проиграли сегодня. Нам терять теперь нечего. Нужно идти вперёд и находить моменты. Закрывать вратаря надо, соперник хорошо обороняется. Нужно искать дыры, больше бросать. Сейчас что уже говорить? Надо двигаться дальше.

Сорокин? У нас тоже хороший вратарь.

Возможно, гол в раздевалку переломил ход матча. Хотя играть было ещё 40 минут. Опять-таки, и во втором периоде не сразу вошли в игру. Где-то зажимали нас в зоне, усталость копилась», — передаёт слова Якупова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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