Якупов: СКА теперь нечего терять, нужно идти вперёд и находить моменты

Нападающий СКА Наиль Якупов подвёл итоги матча с ЦСКА (0:3, 2-3 в серии).



«До конца не доигрываем период так, как нужно это делать. В единоборствах где-то выключаемся. Не сказать, что плохо начали матч. Были моменты, но пораньше нужно входить в игру. Бороться за шайбу и выигрывать единоборства.



Понятно, что проиграли сегодня. Нам терять теперь нечего. Нужно идти вперёд и находить моменты. Закрывать вратаря надо, соперник хорошо обороняется. Нужно искать дыры, больше бросать. Сейчас что уже говорить? Надо двигаться дальше.



Сорокин? У нас тоже хороший вратарь.



Возможно, гол в раздевалку переломил ход матча. Хотя играть было ещё 40 минут. Опять-таки, и во втором периоде не сразу вошли в игру. Где-то зажимали нас в зоне, усталость копилась», — передаёт слова Якупова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Кто из России уедет в НХЛ? У кого-то мечта, другие хотят развести клубы КХЛ Из России в Северную Америку планирует отчалить солидный десант.