ЦСКА находится в шаге от финала Кубка Гагарина. Но списывать со счетов команду Ильи Воробьёва нельзя.

СКА прижали к стенке. Больше права на ошибку у Питера нет

Расписание игр Кубка Гагарина сезона-2018/19

Никитин начал жаловаться на судейство

После четвёртого матча серии между ЦСКА и СКА, завершившимся победой хоккеистов Ильи Воробьёва, главный тренер гостей Игорь Никитин намекнул, что его команда слишком часто играет в меньшинстве. Козырь СКА известен – крутое большинство, поэтому постоянные удаления подкашивают москвичей. Никиту Гусева просто не остановить – едва ли не любой шанс он воплощает в заброшенную шайбу.

В результате СКА на родном льду не только прервал неприятную для себя традицию, наконец-то одолев ЦСКА, но и выиграл во второй раз подряд. Дело дошло даже до того, что тренерский штаб московских «армейцев» решил заменить Илью Сорокина на Ларса Юханссона. В общем, выезд у ЦСКА получился скомканным. Конечно, победители регулярного чемпионата рассчитывали на иной результат.

Робинсона забыли на пятаке

У ЦСКА на пятый матч серии вышли Блажиевский, Романов и Мамин, не оказалось в заявке Пашнина, Скотта и Карнаухова. У СКА единственное изменение коснулось вратаря: не было Хелльберга, вместо него сменщиком Шестёркина назначили Богданова. Магнус, кстати, накануне отмечал день рождения. Уж не бурное ли празднование стало причиной непопадания в заявку?

Перед игрой вблизи арены скопилось много сотрудников полиции и автомобилей с мигалками. Пишущая братия заволновалась, ведь в случае приезда высокопоставленных лиц могли возникнуть проблемы с Интернетом.

Уже на старте первого периода Светлаков получил две минуты. Прохоркин пытался буквально прошить Сорокина, но хозяевам удалось отбиться. В какой-то момент матча счёт по броскам в створ был 7-0 в пользу Питера. Казалось, что СКА дожмёт соперника, но в итоге концовка осталась за москвичами.

Мамин здорово поборолся у борта, освободился от опеки и сделал перевод в центр, а подключившийся к атаке Робинсон вогнал шайбу под перекладину. Шестёркин в этом эпизоде оказался бессилен.

Сорокин опять поплыл под давлением СКА? Но у Никитина есть секретное оружие Второй год подряд у Ильи Сорокина неприятности в финале конференции. ЦСКА снова спасёт Юханссон?

Мамин забил на глазах у Медведева

Второй период продолжился в том же ключе. ЦСКА не лез вперёд, играя аккуратно сзади и стараясь ловить соперника на контратаках. Если сравнивать финалы конференций в плане зрелищности, то противостояние между «Авангардом» и «Салаватом Юлаевым» выглядит гораздо интереснее.

Стоит отметить и дисциплинированное поведение обеих команд. Каждое удаление могло закончиться плачевно. ЦСКА же поступательными движениями пришёл ко второму голу. Москвичи буквально накрыли соперника прессингом. Капризов нашёл передачей свободного Мамина, который принял шайбу и с трёх метров послал её между щитков Шестёркину. Мамин разошёлся не на шутку: три очка за регулярку и три очка в трёх играх со СКА.

Тем временем камеры выхватили на трибунах премьер-министра России Дмитрий Медведев, который приехал понаблюдать за хоккеем. Интересно, за кого в этом матче болел Дмитрий Анатольевич? Думается, что за СКА.

ЦСКА сыграл по счёту

В третьем периоде СКА нужно было совершить чудо, чтобы отыграть две шайбы у ЦСКА по такой игре. Команда Игоря Никитина начала подсушивать игру, чего и следовало ожидать. Кстати, если в первом периоде гости перебросали москвичей, то по итогам второй двадцатиминутки красно-синие имели подавляющее преимущество – 10-2.

Отличный момент для гола был у Бывальцева и Тихонова, но Сорокин стоял стеной, совершая один сейв за другим. СКА старался максимально наращивать скорости, прессинговать соперника в его зоне, взвинчивать темп. Но хозяева играли максимально грамотно и по счёту.

В штангу попал Хафизуллин, а ЦСКА в концовке скатился к банальной игре в откат. Илья Воробьёв заменил Шестёркина на шестого полевого хоккеиста, но в итоге Андронов поразил пустые ворота. Для Сергея это очко стало первым в нынешнем плей-офф. 3:0 – победа ЦСКА при уверенной игре Ильи Сорокина. Следующий матч в Санкт-Петербурге может стать последним в этой серии.