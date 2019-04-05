СКА прижали к стенке. Больше права на ошибку у Питера нет

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ЦСКА — СКА — 3:0, 5 апреля 2019, обзор матча плей-офф КХЛ

ЦСКА — СКА — 3:0, обзор матча плей-офф КХЛ
Павел Панышев
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
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Никитин начал жаловаться на судейство

После четвёртого матча серии между ЦСКА и СКА, завершившимся победой хоккеистов Ильи Воробьёва, главный тренер гостей Игорь Никитин намекнул, что его команда слишком часто играет в меньшинстве. Козырь СКА известен – крутое большинство, поэтому постоянные удаления подкашивают москвичей. Никиту Гусева просто не остановить – едва ли не любой шанс он воплощает в заброшенную шайбу.

В результате СКА на родном льду не только прервал неприятную для себя традицию, наконец-то одолев ЦСКА, но и выиграл во второй раз подряд. Дело дошло даже до того, что тренерский штаб московских «армейцев» решил заменить Илью Сорокина на Ларса Юханссона. В общем, выезд у ЦСКА получился скомканным. Конечно, победители регулярного чемпионата рассчитывали на иной результат.

КХЛ - плей-офф. Финал - Запад. 5-й матч
05 апреля 2019, пятница. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
3 : 0
1:0, 1:0, 1:0
СКА
Санкт-Петербург
1:0 – Робинсон (Мамин) – 19:16 (5x5), 2:0 – Мамин (Светлаков, Капризов) – 27:29 (5x5), 3:0 – Андронов (Марченко) – 59:00 (en)

Робинсона забыли на пятаке

У ЦСКА на пятый матч серии вышли Блажиевский, Романов и Мамин, не оказалось в заявке Пашнина, Скотта и Карнаухова. У СКА единственное изменение коснулось вратаря: не было Хелльберга, вместо него сменщиком Шестёркина назначили Богданова. Магнус, кстати, накануне отмечал день рождения. Уж не бурное ли празднование стало причиной непопадания в заявку?

Перед игрой вблизи арены скопилось много сотрудников полиции и автомобилей с мигалками. Пишущая братия заволновалась, ведь в случае приезда высокопоставленных лиц могли возникнуть проблемы с Интернетом.

Уже на старте первого периода Светлаков получил две минуты. Прохоркин пытался буквально прошить Сорокина, но хозяевам удалось отбиться. В какой-то момент матча счёт по броскам в створ был 7-0 в пользу Питера. Казалось, что СКА дожмёт соперника, но в итоге концовка осталась за москвичами.

Мамин здорово поборолся у борта, освободился от опеки и сделал перевод в центр, а подключившийся к атаке Робинсон вогнал шайбу под перекладину. Шестёркин в этом эпизоде оказался бессилен.

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Мамин забил на глазах у Медведева

Второй период продолжился в том же ключе. ЦСКА не лез вперёд, играя аккуратно сзади и стараясь ловить соперника на контратаках. Если сравнивать финалы конференций в плане зрелищности, то противостояние между «Авангардом» и «Салаватом Юлаевым» выглядит гораздо интереснее.

Стоит отметить и дисциплинированное поведение обеих команд. Каждое удаление могло закончиться плачевно. ЦСКА же поступательными движениями пришёл ко второму голу. Москвичи буквально накрыли соперника прессингом. Капризов нашёл передачей свободного Мамина, который принял шайбу и с трёх метров послал её между щитков Шестёркину. Мамин разошёлся не на шутку: три очка за регулярку и три очка в трёх играх со СКА.
Тем временем камеры выхватили на трибунах премьер-министра России Дмитрий Медведев, который приехал понаблюдать за хоккеем. Интересно, за кого в этом матче болел Дмитрий Анатольевич? Думается, что за СКА.

ЦСКА сыграл по счёту

В третьем периоде СКА нужно было совершить чудо, чтобы отыграть две шайбы у ЦСКА по такой игре. Команда Игоря Никитина начала подсушивать игру, чего и следовало ожидать. Кстати, если в первом периоде гости перебросали москвичей, то по итогам второй двадцатиминутки красно-синие имели подавляющее преимущество – 10-2.

Отличный момент для гола был у Бывальцева и Тихонова, но Сорокин стоял стеной, совершая один сейв за другим. СКА старался максимально наращивать скорости, прессинговать соперника в его зоне, взвинчивать темп. Но хозяева играли максимально грамотно и по счёту.

В штангу попал Хафизуллин, а ЦСКА в концовке скатился к банальной игре в откат. Илья Воробьёв заменил Шестёркина на шестого полевого хоккеиста, но в итоге Андронов поразил пустые ворота. Для Сергея это очко стало первым в нынешнем плей-офф. 3:0 – победа ЦСКА при уверенной игре Ильи Сорокина. Следующий матч в Санкт-Петербурге может стать последним в этой серии.

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