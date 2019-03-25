Кто из России уедет в НХЛ? У кого-то мечта, другие хотят развести клубы КХЛ

Грядущее межсезонье обещает стать богатым на отъезд российских хоккеистов за океан. Многие игроки хотят попробовать свои силы в НХЛ, но получится далеко не у всех. Оцениваем шансы возможных кандидатов, чьи контракты заканчиваются 30 апреля 2019 года.

Точно уедут

н. Никита Гусев (СКА), 26 лет

Статистика в регулярке сезона-2018/19: 62 игры, 82 (17+65) очка, показатель полезности «+39»



Права в НХЛ: «Вегас Голден Найтс»



Пожалуй, форвард СКА Никита Гусев – самый яркий хоккеист в КХЛ прямо сейчас. Гусев стал лучшим ассистентом и лучшим бомбардиром регулярного чемпионата. Никита – лидер атак СКА и сборной России. В КХЛ он уже всё всем давно доказал, пора покорять новые вершины. В НХЛ Гусев принадлежит «Вегасу». После случая с Вадимом Шипачёвым – не самая приятная команда для россиян, но есть уверенность, что у Гусева там получится.

з. Владислав Гавриков (СКА), 23 года

Статистика в регулярке сезона-2018/19: 60, 20 (5+15), «+48»



Права в НХЛ: «Коламбус Блю Джекетс»



Отлично проявил себя в системе СКА защитник Владислав Гавриков. Он и очки набрать может, и в обороне отрабатывает на совесть. Гаврикова давно ждут в «Коламбусе», куда он наверняка и отправится. Правда, других россиян – Сергея Бобровского и Артемия Панарина – там уже может не быть. У обоих заканчиваются контракты, которые вряд ли будут продлены.

з. Александр Елесин («Локомотив»), 23 года

Статистика в регулярке сезона-2018/19: 55, 10 (4+6), «-2»



Права в НХЛ: -



Защитник «железнодорожников» не драфтовался в НХЛ, никогда там не выступал. Елесин любит и умеет играть в силовой хоккей, не боится идти в стыки. Таких хоккеистов в НХЛ уважают. Александру предлагают контракты сразу несколько команд НХЛ (добрая половина лиги), но сторона хоккеиста планирует сократить список и выбирать из двух-трёх клубов. Логичное решение для человека, которому впервые играть в Северной Америке.

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

н. Виталий Кравцов («Трактор»), 19 лет

Статистика в регулярке сезона-2018/19: 50, 21 (8+13), «-3»



Права в НХЛ: «Нью-Йорк Рейнджерс»



У Кравцова горят глаза, он был готов рвануть в «Рейнджерс» сразу после того, как «Трактор» завершил сезон. Но руководство челябинцев не может досрочно отпустить свою молодую звёздочку, так как потеряет права на Кравцова в КХЛ. Однако нет никаких сомнений, что в следующем году Виталий будет активно пробиваться в основу «синерубашечников», которые его задрафтовали.

Кравцов не уедет в «Рейнджерс» до 30 апреля из-за пункта в регламенте КХЛ

н. Егор Коршков («Локомотив»), 22 года

Статистика в регулярке сезона-2018/19: 19, 5 (3+2), «+1»



Права в НХЛ: «Торонто Мэйпл Лифс»



Нынешний сезон в КХЛ у Коршкова не задался. Всему виной серьёзная травма, полученная в сентябре. Но Егор твёрдо намерен попробовать себя в НХЛ. Форвард активно общался с представителями «Торонто», знакомился с организацией. «Локомотив» наверняка постарается удержать нападающего у себя, но вряд ли получится. У человека есть мечта, к которой он идёт.

50 на 50

в. Игорь Шестёркин (СКА), 23 года

Статистика в регулярке сезона-2018/19: 28 игр, 1,11 коэффициент надёжности, 95,3% отражённых бросков



Права в НХЛ: «Нью-Йорк Рейнджерс»



С одной стороны, после подписания СКА нового контракта с вратарём Магнусом Хелльбергом Шестёркину нужно уезжать в НХЛ и играть там. Тем более сам Игорь явно не против. С другой стороны, при Лундквисте и отлично играющем Георгиеве ловить в «Рейнджерс» на данном этапе нечего. Шестёркину, если он надумает уехать, придётся пойти по пути Ильи Самсонова и доказывать в фарм-клубе.

н. Павел Дацюк (СКА), 40 лет

Статистика в регулярке сезона-2018/19: 54, 42 (12+30), «+24»



Права в НХЛ: -



До 1 июля 2019 года у Дацюка формально действует контракт с «Аризоной», куда его обменял «Детройт» после досрочного отъезда нападающего в Россию. Теоретически Дацюк может вернуться в НХЛ в родной «Детройт» на правах неограниченно свободного агента, но «Ред Уингз» пора серьёзно обновляться и работать на драфте. Смысла в подписании 40-летних игроков нет. Хотя от генменеджера Кена Холланда можно ожидать любого хода.

Мильштейн: Дацюк может вернуться в НХЛ, но только в «Детройт»

н. Наиль Якупов (СКА), 25 лет

Статистика в регулярке сезона-2018/19: 47, 33 (23+10), «+22»



Права в НХЛ: -



Якупов не получил квалификационного предложения от «Колорадо» и является в НХЛ свободным агентом. Наиль специально подписывал контракт со СКА только на сезон, чтобы после его завершения снова подумать, возвращаться ли за океан? Теоретически это реально. Якупов может подписаться с любым клубом. В КХЛ некогда первый номер драфта НХЛ проявил себя неплохо, удачно вписавшись в состав «армейцев». Слово за клубом и игроком.

н. Сергей Андронов (ЦСКА), 29 лет

Статистика в регулярке сезона-2018/19: 48, 12 (8+4), «+14»



Права в НХЛ: -



Опыт игры в Северной Америке у Андронова есть, но своего последнего слова капитан ЦСКА там точно не сказал. Андронов – отличный чекер, один из лучших центров современных сдерживающих звеньев. В январе Андронова просматривали скауты «Торонто». В системе «Мэйпл Лифс» нуждаются в таком игроке, как Андронов. Посмотрим, какой выбор сделает сам хоккеист, продолжающий вместе с ЦСКА бороться за вожделенный Кубок Гагарина.

Капитана ЦСКА зовут к Мэттьюсу и Таваресу. Это не шутка? В «Торонто» готовы дать Сергею Андронову $ 2 млн.

н. Анатолий Голышев («Автомобилист»), 24 года

Статистика в регулярке сезона-2018/19: 54, 40 (19+21), «+2»



Права в НХЛ: «Нью-Йорк Айлендерс»



Складывается ощущение, что Анатолий Голышев наигрался в КХЛ. По крайней мере, форварду точно нужно сменить обстановку. Голышев нуждается в новом вызове, который может получить в НХЛ. Права на Анатолия у «Айлендерс», где сейчас работает бывший главный тренер Александра Овечкина и Евгения Кузнецова. Почему бы Голышеву не поиграть у Барри Тротца?

Фото: Антон Басанаев, photo.khl.ru

н. Илья Михеев («Авангард»), 24 года

Статистика в регулярке сезона-2018/19: 62, 45 (23+22), «+21»



Права в НХЛ: -



Активно рассматривает вопрос о возможном отъезде в НХЛ нападающий Илья Михеев. Форварда очень ценит Илья Воробьёв, вызывающий Михеева в сборную России. Рассматривают кандидатуру «ястреба» и в Национальной лиге. Главная проблема на данный момент – серьёзная травма, мешающая Михееву играть в плей-офф. Нужно смотреть, в каком состоянии будет находиться хоккеист к концу чемпионата.

з. Рушан Рафиков («Локомотив»), 23 года

Статистика в регулярке сезона-2018/19: 48, 14 (5+9), «+5»



Права в НХЛ: «Калгари Флэймз»



Рафиков физически крепок, не боится прессинговать и атаковать любого соперника. В общем, типичный хоккеист для команды Дмитрия Квартальнова. В «Локомотиве» Рушан зарекомендовал себя хорошо, самое время попробовать свои силы в НХЛ. Предпосылки, что у Рафикова получится, у есть. Правда, в системе «Калгари» россияне как-то не приживаются. Может, Рафиков нарушит эту тенденцию?

н. Владимир Брюквин («Динамо» Москва), 24 года

Статистика в регулярке сезона-2018/19: 61, 15 (10+5), «-10»



Права в НХЛ: -



Ещё прошлом летом была информация, что «Монреаль» заинтересован в приглашении нападающего Владимира Брюквина. На тот момент у Брюквина был действующий контракт с «Динамо» ещё на год, но теперь соглашение заканчивается. Брюквин, кстати, уже летал в Монреаль, где познакомился с руководством клуба и посмотрел город.

«Монреаль» заинтересован в нападающем «Динамо» Владимире Брюквине

Набивают цену

н. Николай Прохоркин (СКА), 25 лет

Статистика в регулярке сезона-2018/19: 41, 41 (20+21), «+27»



Права в НХЛ: «Лос-Анджелес Кингз»



Николай Прохоркин хорошо себя проявил в регулярном чемпионате, но в плей-офф сильно сдал. Мы видим, что центральный нападающий порой не проходит в состав СКА. В НХЛ подобные вещи недопустимы. Николай знаком с системой «Кингз» и знает, какой должна быть самоотдача. Прохоркину нужно серьёзно работать над собой, а также заканчивать с симуляциями, в которых форвард неоднократно был замечен.

н. Александр Хохлачёв («Спартак»), 25 лет

Статистика в регулярке сезона-2018/19: 54, 37 (18+19), «+5»



Права в НХЛ: «Бостон Брюинз»



Сдал в плей-офф и Александр Хохлачёв, хотя в регулярке нападающий был лидером атак «Спартака». Ко всему прочему, Хохлачёв принадлежит «Бостону», где в своё время намучился при Клоде Жюльене у руля. В НХЛ Александру обязательно нужна другая команда. В «Брюинз» должного шанса россиянину наверняка не дадут даже сейчас, при Брюсе Кэссиди.

Фото: Илья Смирнов, photo.khl.ru

н. Антон Бурдасов («Салават Юлаев»), 27 лет

Статистика в регулярке сезона-2018/19: 50, 31 (19+12), «-15»



Права в НХЛ: -



Бурдасов не проходил процедуру драфта НХЛ, никогда не имел там контрактов. Антон, судя по разговорам, хочет поиграть в лучшей лиге мира, но для этого нужен не только хороший бросок. Необходимо отрабатывать в обороне, биться на каждом участке льда, играть полезно, а не с «-15» в статистике. Похоже, что в НХЛ у Бурдасова может повториться история Сергея Шумакова, так что более грамотный шаг — переподписаться в Уфе. Теперь у Антона ещё и травма случилась, из-за которой нападающий не играет в плей-офф.

н. Владимир Ткачёв («Ак Барс»), 25 лет

Статистика в регулярке сезона-2018/19: 58, 22 (11+11), «+11»

Права в НХЛ: -

Когда Ткачёв хочет, он начинает показывать отличный хоккей. Но уж больно часто у Владимира случаются спады. Ткачёв играет отрезками, именно из-за нестабильности его не вызывают в сборную, а Зинэтула Билялетдинов периодически оставлял в запасе «Ак Барса». В целом же Владимир добротный и обученный центр. Интерес к нему со стороны североамериканских менеджеров просматривается, но лучше оставаться в КХЛ.

н. Владимир Ткачёв («Салават Юлаев»), 23 года

Статистика в регулярке сезона-2018/19: 53, 26 (5+21), «+3»



Права в НХЛ: -



У Владимира Ткачёва из «Салавата Юлаева» отличные руки, хорошая техника, но не самые выдающиеся габариты. Порой наступает и игровой кризис. Пять шайб за регулярный сезон для нападающего подобного плана – это мало. Ткачёв может и должен играть сильнее. Ходят слухи о желании форварда поиграть в НХЛ. Станут ли они реальностью – узнаем довольно скоро. Сомнения на сей счёт большие.