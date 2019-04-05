Капризов — о переводе в другое звено: тренер принял правильное решение

Нападающий ЦСКА Кирилл Капризов подвёл итоги пятого матча серии со СКА (3:0, 3-2 в серии).



«Нужно играть все матчи. Счёт в нашу пользу, ни в коем случае нельзя расслабляться. Надо добавлять. Даже не знаю, с чем связано моё оживление в другом звене. Тренер сделал правильное решение.



Гол Мамина? Там Светлаков здорово отдал, и защитник борт закрыл.



Конечно, всегда неприятно оставлять команду в меньшинстве, поэтому я расстроился из-за удаления. Первый период мы не лучшим образом играли. Хорошо, что потом сделали выводы. Появилось больше энергии.



Отличие домашних матчей от гостевых? Домашняя арена, свои болельщики. Но надо выходить показывать свой лучший хоккей везде.



Разладилась ли игра в первом звене? Давайте мы разберём это, пока это просто в игре произошло. Мы будем стараться. Игра показала, что у нас может любой человек сыграть с кем угодно», — передаёт слова Капризова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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