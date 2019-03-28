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Плющев: ЦСКА — уже чемпион. У них сильнейшая команда — это заслуга Никитина

Плющев: ЦСКА — уже чемпион. У них сильнейшая команда — это заслуга Никитина
Хоккей / КХЛ

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев рассказал, что считает московский ЦСКА главным фаворитом Кубка Гагарина.

«ЦСКА – уже чемпион? Согласен. Они сильнее всех по игре, у них лучшее нападение, лучшая защита, Сорокин – лучший вратарь лиги. Их ведущие игроки после того, как выиграют чемпионство, уедут в НХЛ.

Капризов, Григоренко, Окулов, Нестеров, Сорокин играют прекрасно. В НХЛ они станут звёздами или точно будут играть на ведущих ролях. Главная заслуга в этом – у тренерского штаба и лично Игоря Никитина, который сумел выйти из тени Квартальнова. У ЦСКА сейчас очень эффективные игровые схемы, которые разработал уже Никитин. Если помните, у Квартальнова были такие игроки, как Радулов, Игорь Григоренко, Зайцев, Да Коста. Но он не смог с ними победить. Никитин же здорово проявляет себя как самостоятельный специалист. Я думаю, ему по силам со временем встать на одну ступень с Тарасовым и Тихоновым», — сказал Плющев «Чемпионату».

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