Скабелка: я требовательный тренер, кому-то мой подход кажется жёстким

Главный тренер «Барыса» и сборной Казахстана Андрей Скабелка рассказал о тренерских принципах.



«Я жёсткий тренер? Не знаю, что такое «жёсткий», но могу сказать точно, что я требовательный тренер, сто процентов. Да, возможно, не всегда в корректной форме выражаю мысли, но всегда это делаю в лицо и вслух. То есть что-то говорить у кого-то за спиной не буду. Наверное, кому-то это не нравится, и кто-то считает мой метод жёстким. Я так не считаю. Вы спрашиваете, как оцениваю себя? Я требовательный тренер.



Какие аспекты важны при выборе в состав „Барыса“ казахстанских игроков? Мне очень интересно, как хоккеисты ведут себя в разных ситуациях — в экстремальных, тяжёлых. И на сборах, когда идёт изнурительный труд. Мы видим, как ребята реагируют на всё это, понимаем, готов ли игрок к таким нагрузкам, сможет ли он преодолевать их. В принципе, многие у нас остались. Некоторые, конечно, покинули команду. Это неизбежно», — передаёт слова тренера «Шайба» со ссылкой на эфир программы «В гостях у Qazsport»

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