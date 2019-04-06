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Защитник «Торонто» Никита Зайцев пропустит матч с «Монреалем»

Защитник «Торонто» Никита Зайцев пропустит матч с «Монреалем»
Хоккей / НХЛ

Защитник «Торонто Мэйпл Лифс» Никита Зайцев не поможет команде в заключительном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Монреаль Канадиенс». Об этом сообщает североамериканский журналист Люк Фокс.

Помимо россиянина встречу пропустят защитники Рон Хейнси, Трэвис Дермотт и Джейк Маззин.

В нынешнем сезоне 27-летний Зайцев провёл 81 матч в регулярном чемпионате. На его счету три гола и 11 результативных передач при показателе полезности «+2» и 18 минутах штрафного времени.

«Торонто» занимает третье место в своём дивизионе. Как бы ни завершился заключительный матч регулярного чемпионата, в первом раунде плей-офф подопечные Майка Бэбкока, как и год назад, встретятся с «Бостон Брюинз».

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