Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Виннипег» в гостях обыграл «Аризону», «Калгари» дома уступил «Эдмонтону»

«Виннипег» в гостях обыграл «Аризону», «Калгари» дома уступил «Эдмонтону»
Хоккей / НХЛ

«Виннипег Джетс» победил «Аризону Койотс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Хила Ривер-Арена» в Глендейле и закончилась со счётом 4:2 (1:1, 3:0, 0:1) в пользу гостей.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Голами в составе победителей отметились: Марк Шайфли, Джейкоб Труба, Кайл Коннор и Николай Элерс. Голкипер «Джетс» Коннор Хеллебайк отразил 19 бросков из 21.

Российский защитник «Виннипега» Дмитрий Куликов провёл на льду 17 минут 35 секунды, совершил 2 силовых приёма и окончил матч с показателем полезности «-1».

В параллельном матче «Эдмонтон Ойлерз» в гостях обыграл «Калгари Флэймз» со счётом 3:1 (1:1, 1:0, 1:0). Таким образом, «Ойлерз» прервали серию из пяти поражений.

НХЛ - регулярный чемпионат
07 апреля 2019, воскресенье. 05:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
2 : 4
1:1, 0:3, 1:0
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 – Гальченюк – 02:21 (5x4), 1:1 – Шайфли (Коннор) – 15:18 (5x5), 1:2 – Труба (Линдхольм, Лаури) – 22:35 (5x5), 1:3 – Коннор (Шайфли, Уилер) – 30:05 (5x5), 1:4 – Элерс (Майерс) – 35:21 (5x4), 2:4 – Ричардсон (Хиностроза, Грабнер) – 43:29 (5x5)
НХЛ - регулярный чемпионат
07 апреля 2019, воскресенье. 05:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
1 : 3
1:1, 0:1, 0:1
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 – Драйзайтль (Секера, Ньюджент-Хопкинс) – 10:55 (5x5), 1:1 – Янковски (Хэмоник, Годро) – 15:57 (5x5), 1:2 – Чиассон (Клефбом, Ньюджент-Хопкинс) – 24:57 (5x4), 1:3 – Нурс (Чиассон) – 45:21 (5x5)
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент