«Виннипег» в гостях обыграл «Аризону», «Калгари» дома уступил «Эдмонтону»

«Виннипег Джетс» победил «Аризону Койотс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Хила Ривер-Арена» в Глендейле и закончилась со счётом 4:2 (1:1, 3:0, 0:1) в пользу гостей.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Голами в составе победителей отметились: Марк Шайфли, Джейкоб Труба, Кайл Коннор и Николай Элерс. Голкипер «Джетс» Коннор Хеллебайк отразил 19 бросков из 21.

Российский защитник «Виннипега» Дмитрий Куликов провёл на льду 17 минут 35 секунды, совершил 2 силовых приёма и окончил матч с показателем полезности «-1».

В параллельном матче «Эдмонтон Ойлерз» в гостях обыграл «Калгари Флэймз» со счётом 3:1 (1:1, 1:0, 1:0). Таким образом, «Ойлерз» прервали серию из пяти поражений.