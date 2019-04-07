Науменков — об ошибочном удалении Плотникова: мы судейство не комментируем

Защитник ЦСКА Михаил Науменков подвёл итоги шестого матча серии со СКА (2:3, 3-3 в серии).



«Эпизод с удалением Плотникова? Мы судейство не комментируем. Шанс есть всегда. Просто нужно бороться до конца. ЦСКА не хватило одного гола, чтобы выиграть на выезде. Единственное, что могу сказать: мы готовы к седьмому матчу», — передаёт слова Науменкова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Хозяева открыли счёт на 16-й минуте стараниями Наиля Якупова. Во втором периоде форвард питерских «армейцев» оформил дубль и укрепил преимущество хозяев. ЦСКА нашёл достойный ответ в виде двух голов Мэта Робинсона, оформившего дубль за две с половиной минуты. Во втором случае защитник гостей реализовал большинство. Хозяева снова вышли вперёд в третьем периоде после того, как Никита Гусев отличился в формате «5 на 4», и счёт 3:2 сохранился до финальной сирены.