СКА — ЦСКА: судьи ошибочно удалили Плотникова, но затем изменили решение

Нападающий СКА Сергей Плотников получил двухминутное удаление в ходе первого периода шестого матча серии финала Запада КХЛ с ЦСКА. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.



Арбитры посчитали, что форвард задел клюшкой лицо защитника московской команды Михаила Науменкова, но затем отменили удаление, поскольку игрок ЦСКА получил удар клюшкой от партнёра по команде.

ЦСКА:



Сорокин (Юханссон);

Нестеров — Блажиевский, Попов— Вей — Григоренко;

Дальбек — Робинсон, Калинин — Андронов — Телегин;

Марченко — Науменков, Слепышев— Шалунов — Окулов;

Романов, Ртищев, Капризов— Светлаков — Мамин.



СКА:



Шестёркин (Хелльберг);

Гавриков — Рундблад, Гусев — Коскиранта — Барабанов;

Хафизулин — Херсли, Тихонов — Дацюк — Плотников;

Белов — Зуб, Якупов — Бывальцев — Карпов;

Зубарев, Каблуков — Мальцев — Кетов, Жук.

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Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.