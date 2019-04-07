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СКА — ЦСКА: судьи ошибочно удалили Плотникова, но затем изменили решение

СКА — ЦСКА: судьи ошибочно удалили Плотникова, но затем изменили решение
Хоккей / КХЛ

Нападающий СКА Сергей Плотников получил двухминутное удаление в ходе первого периода шестого матча серии финала Запада КХЛ с ЦСКА. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Арбитры посчитали, что форвард задел клюшкой лицо защитника московской команды Михаила Науменкова, но затем отменили удаление, поскольку игрок ЦСКА получил удар клюшкой от партнёра по команде.

ЦСКА:

Сорокин (Юханссон);
Нестеров — Блажиевский, Попов— Вей — Григоренко;
Дальбек — Робинсон, Калинин — Андронов — Телегин;
Марченко — Науменков, Слепышев— Шалунов — Окулов;
Романов, Ртищев, Капризов— Светлаков — Мамин.

СКА:

Шестёркин (Хелльберг);
Гавриков — Рундблад, Гусев — Коскиранта — Барабанов;
Хафизулин — Херсли, Тихонов — Дацюк — Плотников;
Белов — Зуб, Якупов — Бывальцев — Карпов;
Зубарев, Каблуков — Мальцев — Кетов, Жук.

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Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

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