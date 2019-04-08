Видео гола Бондарева, который вывел «Авангард» в финал Кубка Гагарина

Уфимский «Салават Юлаев» на домашней площадке потерпел поражение от хоккейного клуба «Авангард» в шестом матче финальной серии плей-офф Восточной конференции, встреча завершилась со счётом 0:1 ОТ. Подопечные Боба Хартли выиграли финал Востока со счётом 4-2 и вышли в финал Кубка Гагарина, где встретятся с победителем противостояния московского ЦСКА и петербургского СКА.
Решающий гол забил защитник «Авангарда» Алексей Бондарев на 110-й минуте игры.
Метсола играл как бессмертный. Но в финале всё равно «Авангард»!
Пробить невероятного уфимского голкипера смог защитник, не забивавший два с половиной года!
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Все три периода основного времени прошли без заброшенных шайб, несмотря на 57 бросков в створ на двоих от «Салавата» и «Авангарда». Без голов прошли и два овертайма. Решающий бросок был нанесён только на 110-й минуте.
«Авангард» вышел в финал Кубка Гагарина, забив победный гол на 110-й минуте