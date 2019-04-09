Чирлидерши-скелеты, горе Метсолы и фанаты на льду. Фото победы «Авангарда» в Уфе

8 апреля в Уфе на льду стадиона «Уфа-Арена» в шестом матче финальной серии плей-офф Восточной конференции «Салават Юлаев» потерпел поражение от омского «Авангарда». Встреча завершилась со счётом 0:1 ОТ. Подопечные Боба Хартли выиграли финал Востока со счётом 4-2 и вышли в финал Кубка Гагарина, где встретятся с победителем противостояния московского ЦСКА и петербургского СКА.



Все три периода основного времени прошли без заброшенных шайб, несмотря на 57 бросков в створ на двоих. Не удалось распечатать ворота и в двух овертаймах. Решающий бросок был нанесён только на 110-й минуте, его автором стал защитник Алексей Бондарев.

Главные кадры с матча «Салават Юлаев» — «Авангард» — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов в Уфе.