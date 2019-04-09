Кадейкин: ничего «Салават» не испытывает. Пустота

Нападающий ХК «Салават Юлаев» Александр Кадейкин подвёл итоги встречи с «Авангардом» (0:1 ОТ, 2-4 в серии). «Салават» вылетел из розыгрыша Кубка Гагарина.

«Ничего сейчас не испытываем. Пустота. Даже сил не осталось. Победа придаёт тебе эмоции, а поражение отнимает силы. Их после пяти с половиной периода итак не очень много.

Почему отбивались? Мы просто ждали своих моментов. И мы, и они вставали в позиционную оборону. Только они лучше использовали вброс, цеплялись за шайбу. Поэтому они больше создавали давление. Мы все делали одно и то же, но одна шайба залетела.

Что испытал за этот сезон? Очень хороший вопрос, но я после этой игры, когда сил нет, не готов на него ответить. Тяжело сказать. Если вы спросите меня об этом завтра, то я найду слова. Но это по-любому будет что-то хорошее и светлое", — цитирует Кадейкина «Горобзор.ру».

Метсола отразил в плей-офф 654 броска, у ближайшего преследователя — 345 сейвов