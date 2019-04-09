Эдуард Занковец — новый главный тренер санкт-петербургского «Динамо»

Новым главным тренером команды Высшей хоккейной лиги «Динамо» Санкт-Петербург назначен Эдуард Занковец, информирует официальный сайт питерского клуба.

Известный белорусский специалист в качестве игрока выступал за минское «Динамо», омский «Авангард» и нижегородское «Торпедо», а также играл в чемпионатах Германии и Финляндии. В составе сборной Беларуси Занковец выступал на двух Олимпиадах.

Свою тренерскую карьеру он начал в минском «Динамо», работал главным тренером национальных команд Беларуси и Казахстана, а кроме того, в качестве главного тренера возглавлял «Барыс» и «Слован». Также он работал в качестве помощника главного тренера в «Авангарде» и СКА.

В этом сезоне «Динамо» проиграло в первом раунде плей-офф ВХЛ «Торосу» (2-3).