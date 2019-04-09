«Лос-Анджелес»: нам пока рано комментировать решение по Войнову

Клуб Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес Кингз» отреагировал на ситуацию с российском защитником Вячеславом Войновым, права на которого принадлежат клубу. За недопустимое поведение вне льда Войнов дисквалифицирован лигой до конца сезона-2019/20, включая плей-офф, в случае хорошего поведения дисквалификация завершится 1 июля 2020 года.



«Наблюдаем за решением по Войнову. Нам рано это комментировать, пока мы не поймём значение сегодняшнего решения и не узнаем, можно ли его обжаловать», — сообщили в клубе.



Ранее россиянина дисквалифицировали в НХЛ за нанесение побоев жене, после чего он был вынужден уехать из США. Из-за дисквалификации НХЛ защитник пропустил Кубок мира в 2016 году. В прошлом сезоне Войнов стал олимпийским чемпионом в составе сборной России. За СКА провёл 39 матчей в регулярном чемпионате и набрал 23 (9+14) очка, в плей-офф забросил 3 шайбы и отдал 3 голевые передачи в 14 матчах

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