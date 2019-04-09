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Беттмэн: я установил факт домашнего насилия от Войнова, НХЛ такого не терпит

Беттмэн: я установил факт домашнего насилия от Войнова, НХЛ такого не терпит
Хоккей / НХЛ

Комиссар Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн прокомментировал дисквалификацию, наложенную на Вячеслава Войнова. Российский защитник получил от лиги новую дисквалификацию до конца сезона-2019/20.

«Я установил, что Вячеслав Войнов участвовал в актах домашнего насилия по отношению к своей жене. Сегодняшнее постановление является необходимым и полностью согласуется с жёсткой политикой НХЛ. Мы не будем мириться с подобным поведением, особенно если это касается членов семьи», — заявил Беттмэн.

Ранее россиянина дисквалифицировали в НХЛ за нанесение побоев жене, после чего он был вынужден уехать из США. Из-за дисквалификации НХЛ защитник пропустил Кубок мира в 2016 году. В прошлом сезоне Войнов стал олимпийским чемпионом в составе сборной России. За СКА провёл 39 матчей в регулярном чемпионате и набрал 23 (9+14) очка, в плей-офф забросил 3 шайбы и отдал 3 голевые передачи в 14 матчах. Права на Войнова в НХЛ принадлежат «Лос-Анджелес Кингз».

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