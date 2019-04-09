Беттмэн: я установил факт домашнего насилия от Войнова, НХЛ такого не терпит

Комиссар Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн прокомментировал дисквалификацию, наложенную на Вячеслава Войнова. Российский защитник получил от лиги новую дисквалификацию до конца сезона-2019/20.



«Я установил, что Вячеслав Войнов участвовал в актах домашнего насилия по отношению к своей жене. Сегодняшнее постановление является необходимым и полностью согласуется с жёсткой политикой НХЛ. Мы не будем мириться с подобным поведением, особенно если это касается членов семьи», — заявил Беттмэн.



Ранее россиянина дисквалифицировали в НХЛ за нанесение побоев жене, после чего он был вынужден уехать из США. Из-за дисквалификации НХЛ защитник пропустил Кубок мира в 2016 году. В прошлом сезоне Войнов стал олимпийским чемпионом в составе сборной России. За СКА провёл 39 матчей в регулярном чемпионате и набрал 23 (9+14) очка, в плей-офф забросил 3 шайбы и отдал 3 голевые передачи в 14 матчах. Права на Войнова в НХЛ принадлежат «Лос-Анджелес Кингз».

Войнов может обжаловать дисквалификацию НХЛ у независимого арбитра