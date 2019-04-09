Слёзы жён СКА, поддержка Набабкина и других «армейцев». Яркие фото победы ЦСКА

9 апреля в Москве на льду стадиона «ЦСКА Арена» в седьмом матче финальной серии Западной конференции ЦСКА одержал победу над СКА. Встреча завершилась со счётом 3:1. Таким образом, подопечные Игоря Никитина выиграли серию со счётом 4-3 и вышли в финал Кубка Гагарина, где их ждёт встреча с «Авангардом».



Первый период прошёл без заброшенных шайб. С 26-й по 28-й минуту московский коллектив сумел забить дважды усилиями нападающих Линдена Вея и Антона Слепышева. Вскоре СКА сократил разрыв благодаря великолепной шайбе форварда Сергея Плотникова в падении. На последних секундах встречи гол в пустые ворота от Михаила Григоренко поставил точку.

Лучшие фото с матча ЦСКА — СКА — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов «Чемпионата» Александра Сафонова и Дмитрия Голубовича.