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Слёзы жён СКА, поддержка Набабкина и других «армейцев». Яркие фото победы ЦСКА

ЦСКА — СКА. Жёны игроков СКА
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Слёзы жён СКА, поддержка Набабкина и других «армейцев». Яркие фото победы ЦСКА
Хоккей / КХЛ

9 апреля в Москве на льду стадиона «ЦСКА Арена» в седьмом матче финальной серии Западной конференции ЦСКА одержал победу над СКА. Встреча завершилась со счётом 3:1. Таким образом, подопечные Игоря Никитина выиграли серию со счётом 4-3 и вышли в финал Кубка Гагарина, где их ждёт встреча с «Авангардом».

Первый период прошёл без заброшенных шайб. С 26-й по 28-й минуту московский коллектив сумел забить дважды усилиями нападающих Линдена Вея и Антона Слепышева. Вскоре СКА сократил разрыв благодаря великолепной шайбе форварда Сергея Плотникова в падении. На последних секундах встречи гол в пустые ворота от Михаила Григоренко поставил точку.

Лучшие фото с матча ЦСКА — СКА — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов «Чемпионата» Александра Сафонова и Дмитрия Голубовича.

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