Руководитель клуба НХЛ: мы смотрели за Войновым в КХЛ, он уже совсем не тот

Один из руководителей клубов Национальной хоккейной лиги на правах анонимности прокомментировал ситуацию с защитником Вячеславом Войновым, которому лига запретила играть до окончания сезона-2019/20.

«Один из руководителей клуба НХЛ сказал, что сейчас Войнов уже далеко не тот хоккеист, которого все помнят по чемпионскому финалу Кубка Стэнли в 2014 году. Другой руководитель из другой команды это подтвердил. Он сказал, что его команда следила за Войновым, когда он выступал в КХЛ. «Войнов был совсем не тем защитником, как когда-то в «Лос-Анджелесе», — приводит издание The Athletic слова руководителя клуба.

Ранее россиянина дисквалифицировали в НХЛ за нанесение побоев жене, после чего он был вынужден уехать из США. Из-за дисквалификации НХЛ защитник пропустил Кубок мира в 2016 году. В прошлом сезоне Войнов стал олимпийским чемпионом в составе сборной России. За СКА провёл 39 матчей в регулярном чемпионате и набрал 23 (9+14) очка, в плей-офф забросил 3 шайбы и отдал 3 голевые передачи в 14 матчах. Права на Войнова в НХЛ принадлежат «Лос-Анджелес Кингз».

НХЛ выписала Войнову новую дисквалификацию до конца сезона-2019/20