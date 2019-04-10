Бэбкок: Зайцев закрывает соперника лучше, чем кто-либо в «Торонто»

Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Майк Бэбкок верит, что первая пара защитников «листьев» в составе Джейка Маззина и Никиты Зайцева справится с лидерами «Бостон Брюинз».

«Они действуют жёстко. Маззин отвечает за отправку шайбы вперёд, а Зайцев за борьбу. Зайцев закрывает соперника лучше, чем кто-либо в нашей команде, и не позволяет сопернику многого», — сказал перед началом серии тренер «Торонто».

Расписание матчей: «Бостон Брюинз» — «Торонто Мэйпл Лифс» (12, 14, 16, 18 апреля и, если потребуется, 20, 22 и 24 апреля).

Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Вашингтон». В финале плей-офф 2018 года «столичная» команда под руководством Барри Тротца переиграла «Вегас» (4-1), впервые в истории став обладателем трофея.