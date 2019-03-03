Черри: Зайцев не умеет играть. Он форвард, который пытается играть в защите

Хоккейный эксперт Дон Черри раскритиковал игру защитника «Торонто» Никиты Зайцева в матче с «Баффало» (5:2).

«Все обвиняют Джейка Маззина, но посмотрите на Зайцева. Он же не умеет играть! Вы знаете, кто он? Кто такой Зайцев? У него был отрицательный показатель полезности в прошлом году, он ушёл в минус в позапрошлом году, у него был минус в плей-офф.

Вы знаете кто это? Это форвард, который пытается быть защитником. Но все почему-то винят Маззина.

В «Лос-Анджелесе» Маззин был лучшим игроком. После перехода в «Торонто» у него внезапно начались трудности? Все потому, что он играет с этим парнем. Зайцев — не защитник!» – приводит слова Черри Sportsnet.

Напомним, «Торонто Мэйпл Лифс» победил «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счётом 5:2. Зайцев провёл на льду 20 минут 24 секунды, нанёс два броска в створ ворот, совершил 3 силовых приёма и забросил шайбу.