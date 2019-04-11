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Ассоциация игроков НХЛ подала апелляцию на дисквалификацию от имени Войнова

Ассоциация игроков НХЛ подала апелляцию на дисквалификацию от имени Войнова
Хоккей / НХЛ

Ассоциация игроков Национальной хоккейной лиги подала апелляцию на дисквалификацию, наложенную на Вячеслава Войнова, сообщает обозреватель телеканала TSN Пьер Лебрюн. Ранее российский защитник получил от лиги новую дисквалификацию до конца сезона-2019/20. Апелляция будет рассмотрена беспристрастным арбитром.

Россиянина дисквалифицировали в НХЛ за нанесение побоев жене, после чего он был вынужден уехать из США. Из-за дисквалификации НХЛ защитник пропустил Кубок мира в 2016 году. В прошлом сезоне Войнов стал олимпийским чемпионом в составе сборной России. За СКА провёл 39 матчей в регулярном чемпионате и набрал 23 (9+14) очка, в плей-офф забросил 3 шайбы и отдал 3 голевые передачи в 14 матчах. Права на Войнова в НХЛ принадлежат «Лос-Анджелес Кингз».

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