Торторелла — журналистам: у вас в пресс-центре воняет, как в подмышках

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Джон Торторелла отметился нетривиальным чувством юмора во время послематчевой пресс-конференции после победы в первой игре стартового раунда плей-офф c «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4:3).

«Мы выиграли первый матч, но понимаем, что это только начало серии. Мы собираемся как следует подготовиться к следующей игре. И знаете что? У вас в комнате воняет потными подмышками. Боже мой! Что? Нет, это не я. Когда я вошёл, здесь уже так пахло. Спасибо большое, я пошёл», — приводит слова Тортореллы официальный «твиттер» «Коламбуса».

Стоит добавить, что эти слова были сказаны в шутку и сопровождались смехом репортёров.

Видео также можно посмотреть в официальном «твиттере» «Коламбуса».