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Защитник «Нэшвилла» во время матча попал в объятия Радулова

Защитник «Нэшвилла» во время матча попал в объятия Радулова
Хоккей / НХЛ

В первом матче серии первого раунда плей-офф «Даллас Старз» на выезде взял верх над «Нэшвилл Предаторз» — 3:2.

В третьем периоде произошёл любопытный эпизод с участием российского нападающего Александра Радулова. Всё началось с того, что защитник «Далласа» Йон Клингберг клюшкой ударил в спину лежащего на льду игрока «Нэшвилла». Защитник «Предаторз» Райан Эллис попытался добраться до Клингберга, однако угодил в объятия Радулова. Российский форвард остудил порыв канадца. Эллис и Радулов семь лет назад вместе играли за «хищников».

Видео также можно посмотреть в "Твиттере".

Счёт в середине первого периода открыл защитник хозяев Роман Йози. На экваторе матча Миро Хейсканен восстановил равновесие. На 47-й минуте он оформил дубль, впоследствии преимущество «звёзд» увеличил Матс Цукарелло. Пи Кей Суббэн одну шайбу отыграл, но на большее «хищников» не хватило.

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