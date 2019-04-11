Д. Степанов: в WHL играем в рабочий хоккей, как ЦСКА в советские времена

Нападающий клуба WHL «Мус Джо» Даниил Степанов поделился мнением о завершившемся сезоне.



«Считаю, сезон хороший. Получил огромный опыт. WHL — очень сильная лига. Много проспектов, которые метят в НХЛ или АХЛ. Плюс тренер «Мус-Джо» Тим Хантер — системный специалист. Ему нравится, когда все подопечные играют в один хоккей. Любил два выражения. Первое — «compete», что означает постоянное навязывание борьбы. Каждое звено должно биться и показывать такой хоккей, какой в советские времена показывал ЦСКА, — рабочий. Хантер раньше был тафгаем, тоже всегда бился. Второе выражение — «chip and chase». Это такой стиль, когда ты «пробиваешь» борт, пробрасываешь шайбу на ход и бежишь дальше бороться за неё. Никаких передач, никакой «soft play». Короче, приходилось пахать. И такой хоккей работал. В этом году в «Мус-Джо» никто не верил. Летом много игроков ушли на повышение — где-то 12-13 человек. Все полагали, что клуб окажется на последних ролях. Однако благодаря системе и мощному первому звену мы в итоге заняли третье место в дивизионе и вышли в плей-офф», — цитирует Степанова официальный сайт минского «Динамо».