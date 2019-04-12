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«Адмирал» подписал новый контракт с Угольниковым на один сезон

«Адмирал» подписал новый контракт с Угольниковым на один сезон
Хоккей / КХЛ

Хоккейный клуб «Адмирал» подписал новое соглашение с защитником Александром Угольниковым, информирует официальный сайт команды из Владивостока.

30-летний защитник в регулярном чемпионате провёл 60 матчей, в которых набрал 17 очков при показателе полезности «-11» и 34 минутах штрафа – 8 голов и 9 результативных передач. Это лучший сезон в карьере Угольникова.

Ранее «Адмирал» подписал новые соглашения с шестью хоккеистами. Контракты с защитниками Кириллом Дьяковым и Юрием Козловским, а также нападающими Александром Конновым, Александром Стрельцовым, Василием Стрельцовым и Александром Мерескиным заключены также сроком на один год.

«Адмирал» в регулярном сезоне занял предпоследнее, 12-е, место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 51 очко в 62 матчах. От зоны плей-офф дальневосточная команда отстала на семь баллов.

«Адмирал» подписал новые контракты со Стрельцовыми и ещё четырьмя игроками
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