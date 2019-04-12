Главный тренер «Каролины»: Свечников сделал большой шаг вперёд

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор прокомментировал игру Андрея Свечникова в первом матче плей-офф Кубка Стэнли с «Вашингтон Кэпиталз» (2:4). Российский форвард забросил две шайбы.

«Свечников смог вернуть нас в игру. Это было здорово для него, не было похоже, что он не на своём месте, особенно в третьем периоде. Он сделал большой шаг вперёд, по моему мнению», — цитирует Бриндамора официальный сайт НХЛ.

«Это была пара действительно классных голов от Свечникова. Он был большой частью сегодняшней игры, вернув нас в неё. Большой матч для него. Нам понадобятся усилия каждого, если мы хотим победить», — прокомментировал игру одноклубника Джордан Стаал.

Второй номер драфта-2018 стал самым молодым игроком НХЛ за 22 года с двумя голами в одном матче плей-офф – ему 19 лет и 16 дней. Дайнюс Зубрус в 1997 году сделал дубль в возрасте 18 лет и 329 дней.