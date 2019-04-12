СК «Южный лёд» проведёт хоккейный фестиваль с призовым фондом 500 тыс. рублей

26 и 27 апреля на СК «Южный лёд» соберутся профессиональные хоккеисты, что бы побороться за призовой фонд фестиваля SouthArena hockey night — 500 тыс. рублей.



Ведущими онлайн-студии станут хоккейный обозреватель и комментатор Владимир Дехтярёв и российская ведущая и корреспондент Дарья Миронова.



Победитель определится на турнире в формате «3х3» по правилам так называемого «овертайм» хоккея.



К участию в турнире отобрано 32 команды. За три дня пройдёт 63 матча. Команды, дошедшие до финальной стадии, проведут от 6 до 10 игр. Все команды укомплектованы по большей части профессиональными спортсменами, среди игроков такие хоккеисты, как Олег Кваша, Николай Пронин, Александр Рязанцев, Игорь Сапрыкин, Сергей Барбашев, Алексей Сопин, Сергей Соин, Никита Сетдиков, Ильдар Шиксатдаров, Павел Порядин, Арсений Хацей, Сергей Толчинский, Павел Маркидан.



Турнир Southarena hockey night пройдёт по системе до двух поражений. Команды распределятся по парам в результате жеребьёвки. Каждая команда имеет право на одно поражение, после которого она попадает в так называемую «сетку проигравших». Если команда проигрывает второй раз, то она выбывает из турнира. Победив в «сетке проигравших», команда снова попадает в «сетку победителей» в финал турнира.



В программе мероприятий — шоу-программа, работа спорт-бара и лаундж-зоны.