Торторелла: мне понравилась игра «Коламбуса», но нужно быть ещё лучше

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Джон Торторелла поделился впечатлениями от победы во втором матче серии с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (5:1, 2-0 в серии). Специалист также высоко оценил драку Зака Веренски с Брейденом Пойнтом во втором периоде.



«Мне понравилось, как играла моя команда. Мы становимся лучше в некоторых сторонах игры, и нам нужно продолжать это делать. Мы сыграли лучше, чем в первой игре. Но в третьем матче должны играть лучше, чем во втором.



Драка Веренски? Это было очень хорошо для команды, наша «скамейка» хорошо отреагировала и была в восторге. Зак бился против очень хорошего хоккеиста. Это было здорово для команды», — приводит слова специалиста официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

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