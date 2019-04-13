«Тампа» — «Коламбус»: Пойнт в драке победил Веренски

Во втором матче серии первого раунда плей-офф «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Коламбус Блю Джекетс». В начале второго периода гости впереди со счётом 2:0. На 16-й минуте произошла драка между форвардом «молний» Брейденом Пойнтом и защитником «жакетов» Заком Веренски. Нападающий взял верх в этом противостоянии.

Посмотреть видео драки можно в «твиттере» Sportsnet.

Счёт на шестой минуте с передачи Мэтта Дюшейна открыл Кэм Аткинсон. Впоследствии Дюшейн отметился ещё одной голевой передачей – заброшенная шайба в большинстве на счету Веренски.

«Коламбус» ведёт в серии со счётом 1-0. По итогам регулярного чемпионата «Тампа» стала второй командой в истории НХЛ, которой удалось одержать за сезон 62 победы. «Молнии» повторили достижение «Детройт Ред Уингз» сезона-1995/96.