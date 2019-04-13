Психанул даже Кучеров. Фаворит Кубка Стэнли скоро может закончить сезон

С командой Джона Купера происходят удивительные метаморфозы. Коллектив, который влюблял в себя великолепной игрой, полным взаимопониманием на льду и классными комбинациями, неожиданно превратился в кучку растерянных неумех, которые не знают, что им делать. И если первое поражение от «Коламбуса» ещё можно было списать на случайность — всё-таки «молнии» вели со счётом 3:0, то второй матч на домашнем льду обернулся для болельщиков «Лайтнинг» настоящим кошмаром. Неожиданно пропало всё — и голы, и комбинации, и «химия», и надёжная игра вратаря. А у «Блю Джекетс» всё это было.

Если в первой игре на «Амали-Арене» хоккеисты «Лайтнинг» были самими собой хотя бы в первом периоде, то вторая встреча стала для хозяев кошмаром от начала и до конца. Уже на шестой минуте матча Кэм Аткинсон разобрался с Андреем Василевским, умело сыграв на пятачке, где полностью отсутствовала оборона обладателей «Президент Трофи». Наставник «Блю Джекетс» Джон Торторелла перевёл Аткинсона из звена Артемия Панарина к Дзингелу и Дюшейну, и эта смена сочетаний оправдала себя на все сто процентов.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Коламбуса".

Вместо того чтобы попытаться восстановить командное взаимодействие, «молнии» стали пытаться играть в силовом ключе и получили несколько удалений подряд. Штраф Адама Эрне за выброс шайбы был «убит», а вот задержка клюшкой в исполнении Ондржея Палата была наказана уже спустя четыре секунды после отсчёта времени большинства.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

Раздражённые хоккеисты «Лайтнинг» принялись кидаться на соперника с кулаками, причём преуспели в этом те, кто обычно очень хорош в деле набирания результативных очков. Брейден Пойнт, в частности, не нашёл ничего лучше, как скинуть перчатки против автора второго гола гостей Зака Веренски — стоит отдать должное форварду, который в драке был неплох.

В плей-офф НХЛ очень круто. Даже если не забивают русские «Колорадо» проиграл 0:4, «Бостон» 1:4, но это только цифры.

«Это было очень хорошо для команды, наша «скамейка» хорошо отреагировала и была в восторге. Зак бился против очень хорошего хоккеиста. Это было здорово для команды», — так оценил этот поступок Джон Торторелла.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

Едва начался второй период, как «Тампа» вновь осталась в меньшинстве. Удаление Алекса Киллорна реализовал Мэтт Дюшейн, забросивший свою первую кубковую шайбу в составе «Блю Джекетс».

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Коламбуса».

При счёте 3:0 болельщики «Коламбуса» стали шутить в «Твиттере», что сейчас для «Тампы» самое время взять за образец первый матч «мундиров», которые смогли перевернуть игру и отыграть столь солидное отставание, но всё это осталось на уровне шуток. «Молнии» оказались неспособны проявить характер, а лучше всего безволие записных фаворитов Кубка Стэнли проиллюстрировал гол, который забил Артемий Панарин за 7 минут до финальной сирены.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

«Я знаю, на что способны мои парни. Я знаю, что они могут найти способ исправить ситуацию, и они его найдут. Через 48 часов мы будем играть на чужом льду, и я полностью верю в команду. Да, это пожар, тревога высшего уровня опасности. Иногда мы сталкиваемся с неудачами. Иногда это даже хорошо, когда тебя ждут трудности. Я верю в свою команду», — сказал после матча главный тренер «Тампы» Джон Купер.

А трудности у «Тампы» могут быть серьёзные. Дело не только в счёте серии, в концовке второго матча лидер «молний» Никита Кучеров провёл грубый силовой приём против защитника «Коламбуса» Маркуса Нутиваары и теперь может быть дисквалифицирован.

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Видео можно посмотреть в «Твиттере».

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«Следующий матч должен стать нашей лучшей игрой в сезоне», — безапелляционно заявил капитан «молний» Стивен Стэмкос.



«У трио Кучеров — Пойнт — Стэмкос нет ни одного набранного очка в последних четырёх матчах плей-офф. Для чего же вы играете, бомбардиры?», — задалась вопросом репортёр Tampa Bay Times Диана Нирхос.



Единственное, на чём может базироваться надежда «Тампы», это опыт прошлого сезона в серии между «Коламбусом» и «Вашингтоном». Тогда «мундиры» тоже повели со счётом 2-0, выиграв два матча в гостях, а в третьей встрече играли очень хорошо, но уступили во втором овертайме. Это дало возможность «Кэпиталз» перевернуть ход серии, выйти во второй раунд, а затем выиграть Кубок Стэнли.