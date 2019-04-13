«Авто» уступил «Локо» во втором матче финала МХЛ, счёт в серии стал 0-2

В Екатеринбурге местный «Авто» потерпел поражение от ярославского «Локо» во втором матче финальной серии Кубка Харламова, встреча завершилась со счётом 2:3. Общий счёт в серии стал 2-0 в пользу подопечных Дмитрия Красоткина.



Счёт во встрече был открыт только на 29-й минуте: точный бросок на свой счёт записал нападающий команды гостей Данила Дяденькин. «Авто» сумел завершить второй период в свою пользу благодаря заброшенным шайбам нападающих Ильи Захарова и Владимира Кузнецова. «Локо» сравнял счёт на первой минуте третьего периода, автором гола стал защитник Антон Малышев. Ярославский коллектив вырвал победу на 57-й минуте, шайбу забросил нападающий Владислав Рыбаков.

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