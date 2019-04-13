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«Авто» уступил «Локо» во втором матче финала МХЛ, счёт в серии стал 0-2

«Авто» уступил «Локо» во втором матче финала МХЛ, счёт в серии стал 0-2
Хоккей / МХЛ

В Екатеринбурге местный «Авто» потерпел поражение от ярославского «Локо» во втором матче финальной серии Кубка Харламова, встреча завершилась со счётом 2:3. Общий счёт в серии стал 2-0 в пользу подопечных Дмитрия Красоткина.

Счёт во встрече был открыт только на 29-й минуте: точный бросок на свой счёт записал нападающий команды гостей Данила Дяденькин. «Авто» сумел завершить второй период в свою пользу благодаря заброшенным шайбам нападающих Ильи Захарова и Владимира Кузнецова. «Локо» сравнял счёт на первой минуте третьего периода, автором гола стал защитник Антон Малышев. Ярославский коллектив вырвал победу на 57-й минуте, шайбу забросил нападающий Владислав Рыбаков.

МХЛ - плей-офф. Финал Чемпионата. 2-й матч
13 апреля 2019, суббота. 11:00 МСК
Авто
Екатеринбург
2 : 3
0:0, 2:1, 0:2
Локо
Ярославль
0:1 – Дяденькин (Рыбаков, Ковалёв) – 28:09 (5x5), 1:1 – Захаров (Еркин, Тютяев) – 30:22 (5x5), 2:1 – Кузнецов (Зайцев) – 37:06 (5x5), 2:2 – Малышев (Денежкин) – 40:52 (5x5), 2:3 – Рыбаков (Аноховский, Слепец) – 56:10 (5x4)

Календарь финала плей-офф МХЛ

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