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Бриндамор: Свечников не осознаёт масштаб происходящего, он просто играет

Бриндамор: Свечников не осознаёт масштаб происходящего, он просто играет
Хоккей / НХЛ

Главный тренер клуба НХЛ «Каролина Харрикейнз» Род Бриндамор поделился мнением об игре российского нападающего Андрея Свечникова, оформившего дубль в первой игре серии с «Вашингтон Кэпиталз» (2:4). Специалист высоко оценил игру россиянина.

«Свечников очень хороший хоккеист, он ищет себя. Как мне кажется, он сам еще не понимает в полной мере, каким игроком может стать. Игровая ситуация и атмосфера плей-офф не влияют на него. По-моему, он даже не осознает весь масштаб происходящего. Это очень хорошо в его случае. Он просто выходит на площадку и играет», — приводит слова специалиста официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Календарь матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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