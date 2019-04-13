Бриндамор: Свечников не осознаёт масштаб происходящего, он просто играет

Главный тренер клуба НХЛ «Каролина Харрикейнз» Род Бриндамор поделился мнением об игре российского нападающего Андрея Свечникова, оформившего дубль в первой игре серии с «Вашингтон Кэпиталз» (2:4). Специалист высоко оценил игру россиянина.



«Свечников очень хороший хоккеист, он ищет себя. Как мне кажется, он сам еще не понимает в полной мере, каким игроком может стать. Игровая ситуация и атмосфера плей-офф не влияют на него. По-моему, он даже не осознает весь масштаб происходящего. Это очень хорошо в его случае. Он просто выходит на площадку и играет», — приводит слова специалиста официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



Календарь матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Свечников забил больше, чем Овечкин. Но «Вашингтон» не повторил ошибок «Тампы» Эта «банда придурков» не так уж плоха.