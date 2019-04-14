Женская сборная России проиграла Канаде в матче за бронзу ЧМ, пропустив 7 шайб

Женская сборная России проиграла Канаде в матче за 3-е место на чемпионате мира, который проходит в Финляндии. Игра завершилась со счётом 7:0 в пользу североамериканской команды.



Сборная Канады забросила две шайбы в первом игровом отрезке стараниями Натали Спунер и Хайме Бурбонна. Во втором периоде Ребекка Джонстон в третий раз огорчила российскую команду. В заключительной двадцатиминутке канадки укрепили преимущество благодаря голам Лорен Гэйбел, оформившей дубль, Джейми Ли Реттрей и Эрин Эмброуз.



В финальном матче сборная США встретится с командой Финляндии. Сборная Канады, которая является 10-кратным чемпионом мира, впервые в истории не примет участия в игре за золотые медали турнира. В полуфинале российская сборная проиграла американкам со счётом 0:8.