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4-й номер драфта-2017 Макар подписал контракт новичка с «Колорадо»

4-й номер драфта-2017 Макар подписал контракт новичка с «Колорадо»
Хоккей / НХЛ

Защитник Кейл Макар подписал трёхлетний контракт новичка с «Колорадо Эвеланш», сообщает официальный сайт НХЛ.

20-летний хоккеист присоединится к «Эвеланш» в третьем матче серии первого раунда плей-офф с «Калгари Флэймз», который состоится 16 апреля. Счёт в серии до четырёх побед — 1-1.

Макар был выбран под четвёртым номером на драфте-2017. Последние два сезона он провёл в составе команды университета Массачусетса и в 2019 году вывел команду в чемпионский матч NCAA, в котором победу со счётом 3:0 одержала команда университета Миннесоты.

Уроженец Калгари стал обладателем приза Хоби Бэйкера 2019 года как лучший игрок NCAA, набрав 49 (16+33) очков в 41 матче и став самым результативным защитником.

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