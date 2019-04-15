Гол Тарасенко не помог «Сент-Луису» обыграть «Виннипег», счёт в серии 2-1

В третьем матче серии первого ранда плей-офф «Сент-Луис Блюз» дома уступил «Виннипег Джетс» — 3:6.

В составе победителей дубль оформил Кайл Коннор, также заброшенными шайбами отметились Кевин Хейз, Патрик Лайне, Брэндон Танев и Дастин Бафлин. У «блюзменов» голы на счету Дэвида Перрона, Александера Стина и Владимира Тарасенко.

Видео гола Тарасенко можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Также на счету Тарасенко показатель полезности «-2», 3 броска в створ, силовой приём и блок-шот за 20.11 на льду (4.21 – в большинстве). У Ивана Барбашёва 10 силовых приёмов за 14.05 (4.04 – в меньшинстве).

На счету Дмитрия Куликова «+1», 2 минуты штрафа и силовой приём за 12.22.

«Виннипег» одержал первую победу в серии, счёт 1-2. Следующий матч также состоится в Сент-Луисе 17 апреля, начало – 4:30 мск.