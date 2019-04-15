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Гол Тарасенко не помог «Сент-Луису» обыграть «Виннипег», счёт в серии 2-1

Гол Тарасенко не помог «Сент-Луису» обыграть «Виннипег», счёт в серии 2-1
Хоккей / НХЛ

В третьем матче серии первого ранда плей-офф «Сент-Луис Блюз» дома уступил «Виннипег Джетс» — 3:6.

В составе победителей дубль оформил Кайл Коннор, также заброшенными шайбами отметились Кевин Хейз, Патрик Лайне, Брэндон Танев и Дастин Бафлин. У «блюзменов» голы на счету Дэвида Перрона, Александера Стина и Владимира Тарасенко.

Видео гола Тарасенко можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Также на счету Тарасенко показатель полезности «-2», 3 броска в створ, силовой приём и блок-шот за 20.11 на льду (4.21 – в большинстве). У Ивана Барбашёва 10 силовых приёмов за 14.05 (4.04 – в меньшинстве).

На счету Дмитрия Куликова «+1», 2 минуты штрафа и силовой приём за 12.22.

«Виннипег» одержал первую победу в серии, счёт 1-2. Следующий матч также состоится в Сент-Луисе 17 апреля, начало – 4:30 мск.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 3-й матч
15 апреля 2019, понедельник. 02:30 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
3 : 6
1:0, 0:3, 2:3
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 – Перрон (Пьетранджело, Биннингтон) – 19:12 (5x4), 1:1 – Хейз (Перро, Моррисси) – 24:57 (5x5), 1:2 – Лайне (Труба, Литтл) – 27:47 (4x4), 1:3 – Коннор (Уилер, Лайне) – 28:58 (4x3), 2:3 – Тарасенко (Данн) – 41:51 (5x4), 2:4 – Танев (Копп, Бафлин) – 44:25 (5x5), 2:5 – Бафлин (Копп) – 48:06 (5x5), 3:5 – Стин (Пьетранджело) – 53:42 (5x5), 3:6 – Коннор (Шайфли) – 54:44 (5x5)
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