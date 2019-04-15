Джо Торнтона могут дисквалифицировать за удар в голову

Нападающий клуба НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» Джо Торнтон может быть дисквалифицирован, сообщает «твиттер» NHL Player Safety. Слушания пройдут по поводу удара, нанесённого Торнтоном Томашу Носеку в голову в третьей игре серии с «Вегас Голден Найтс» (3:6).

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Самыми результативными игроками встречи стали форварды хозяев Марк Стоун и Пол Штястны, набравшие по пять очков. У Стоуна 3 гола и 2 результативные передачи, он возглавляет снайперскую гонку плей-офф. У Штястны — 2+3. Ещё одна заброшенная шайба — на счету Макса Пасиоретти. В составе «акул» голами отметились Кевин Лабанк, Логан Кутюр и Тимо Майер.



«Золотые рыцари» повели в серии со счётом 2:1. Следующий матч состоится в Вегасе 17 апреля,